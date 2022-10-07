Уволен глава Нацбанка Шевченко

Несмотря на войну в Украине продолжается активная политическая жизнь и в том числе громкие кадровые отставки. Свой пост покинул глава Национального банка Кирилл Шевченко. Сам он говорил, что решился на такой шаг из-за состояния здоровья, но сразу после увольнения к нему возникли вопросы у правоохранительных органов.

Отставка

"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность Главы Национального банка Украины", – мотивировал свою отставку сам Шевченко.

Он поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время.

Глава НБУ напомнил об успехах Нацбанка во время войны: бесперебойную работу финансовой системы, недопущение паники на валютном рынке, остановил отток капитала, удержание инфляции "на адекватном уровне во время войны", помощь государственному бюджету по привлечению средств, активизацию механизмов привлечения международной финансовой помощи и инициирование решений, которые ослабили бы экономику страны-агрессора.

"Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность быть основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор", – добавил Шевченко.

Верховная Рада в четверг уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Претензии

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях Шевченко в период его руководства Укргазбанком.

САП и НАБУ разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ Укргазбанк, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн. гривен.

В ходе расследования правоохранители установили, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.

В ведомстве добавили, что для этого должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие услуги банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам денежное вознаграждение.

Следствием установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен.

В указанном деле о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых Шевченко, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Сам Шевченко заявил о политическом давлении на него после того, как в СМИ появилась информация о том, что его разоблачили на хищении более 200 млн гривен.

Шевченко заявил, что почти два года испытывал политическое давление, которое усилилось накануне решения подать в отставку. Также экс-глава Нацбанка сообщил, что объявление о подозрении детективами НАБУ стало для него неожиданностью.

"Официально заявляю: озвученные правоохранителями "обнаруженные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений", - подчеркнул он.

Шевченко также отметил, что "не был удобным главой Нацбанка", а политическое давление стало причиной ухудшения его здоровья, что стало одной из причин увольнения.

Кто следующий?

Кирилла Шевченко назначили главой Национального банка 16 июля 2020 года. Назначение произошло после громкого скандала с увольнением предыдущего главы НБУ Якова Смолия, объявившего об отставке из-за политического давления со стороны властей.

Должность главы НБУ достанется бывшему председателю правления Ощадбанка Андрею Пышному. 47-летний банкир родом из Тернопольской области (село Доброводы, Збаражский район). Выпускник юридического факультета Черновицкого национального университета. Однокурсником Андрея Пышного был Арсений Яценюк, с которым впоследствии они стали соратниками в юридической и политической деятельности.

В 2014 году Пышный стал главой Ощадбанка и проработал на посту более 6 лет.

За это время ему удалось провести модернизацию банка. Был внедрен электронный банкинг Ощад24/7, активизировалась работа по возврату проблемных кредитов.

Под руководством Пышного Ощадбанк инициировал иск против российского Сбербанка для защиты своей торговой марки. Международный коммерческий суд вынес решение в пользу Ощадбанка.

В 2020 году Андрей Пышный не стал участвовать в конкурсе на пост нового главы банка. По результатам отбора руководителем Ощадбанка был назначен Сергей Наумов. А в мае 2022 года Наумов пригласил Пышного на должность своего советника.