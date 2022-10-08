В Лимане сообщили полиции о 39 местах захоронений. ФОТО

Последствия четырех месяцев оккупации - опустошительные. Россияне хозяйничали здесь, как делают это всегда, разрушая и убивая. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Среди обследованных домов - каждый десятый полностью разрушен. Уже сейчас местные жители сообщили о 39 местах захоронений, среди них могут быть как одиночные, так и групповые - это будут выяснять правоохранители.

Полиция тщательно документирует каждое преступление - необходимая доказательная база для будущего трибунала.

"Но первоочередные задачи полиции сейчас - поиск взрывоопасных предметов, доставка гуманитарной помощи и эвакуация местных жителей. Над всем этим работаем вместе. Возвращаем в освобожденный город воздух свободы", - говорят в ОВА.

Ранее сообщалось, что российские захватчики имели помещения для пыток практически в каждом ныне освобожденном городе или поселке.