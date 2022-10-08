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Новости
Украина
8 октября 22, 12:37
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены
Взрыв на Крымском мосту
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На видео зафиксирован пожар на Крымском мосту.

В сети распространяется видео пожара на Крымском мосту. Видеоролики публикует, в частности, телеграм-канал ВМС ЗСУ.

На видео зафиксирован пожар на Крымском мосту. Судя по всему, горит цистерна грузового поезда.

Местные на видео сообщают, что автомобильная дорога на мосту повреждена. Движение транспорта остановлено.

Официальной информации о случившемся на Крымском мосту пока нет.

ДОПОЛНЕНО в 09:05. Официальная информация российских оккупантов:

- на Крымском мосту возник пожар, загорелась топливная цистерна, находившаяся в хвосте грузового поезда. Автомобильное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС;

- движение по Крымскому мосту остановлено, прорабатывается вопрос запуска паромной переправы, заявили оккупанты;

- предварительно, пострадавших нет, сообщили оккупанты;

- на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.


На телеграм-канале Сергея Стерненко появилось такое фото.


Видео пылающего поезда.


Местные жители говорят, что взрыв был "ровно в шесть утра".

"Толя, я опоздаю. Мост горит".
liga.net
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