Обстрел колонны в Запорожье: число жертв снова возросло

Количество жертв обстрела оккупантами гуманитарной колонны в Запорожье возросло. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"К сожалению, мы имеем еще одну жертву террористического обстрела пропускного пункта за город - сегодня в больнице умер еще один пострадавший", - сообщил Старух.

То есть на сегодняшний день 32 человека погибли, 91 – получили ранения в результате нанесенных врагом ударов по гумколоне. Тогда российские войска выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

Напомним, утром 30 сентября вражеская армия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников или отвезти помощь.