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Украина
8 октября 22, 21:55
Обстрел колонны в Запорожье: число жертв снова возросло
Обстрел
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В субботу в больнице умер еще один пострадавший. То есть на сегодняшний день в результате трагедии погибли 32 человека.

Количество жертв обстрела оккупантами гуманитарной колонны в Запорожье возросло. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"К сожалению, мы имеем еще одну жертву террористического обстрела пропускного пункта за город - сегодня в больнице умер еще один пострадавший", - сообщил Старух.

То есть на сегодняшний день 32 человека погибли, 91 – получили ранения в результате нанесенных врагом ударов по гумколоне. Тогда российские войска выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

Напомним, утром 30 сентября вражеская армия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников или отвезти помощь.
Korrespondent
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