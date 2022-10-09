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Новости
Украина
8 октября 22, 22:09
На Донеччине ВСУ освободили 40 населенных пунктов - Кабмин
ВСУ
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Освобожденные населенные пункты находятся в Лиманской и Святогорской громадах Донецкой области.

Украинские военные освободили от оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской громадах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в субботу, 8 октября.

По данным Минреинтеграции, в освобожденных населенных пунктах на севере Донецкой области уже начато восстановление инфраструктуры, также там проходят стабилизационные мероприятия.

При этом продолжается поиск владельцев разрушенных домов. В селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В Святогорске проводят работы по восстановлению мобильной связи.

В Кабмине добавляют, что сейчас в Лимане, Святогорске и поселке Яровая уже возобновили выплаты пенсий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за эту неделю освободили 776 кв. километров на востоке Украины и 29 населенных пунктов, в том числе шесть - в Луганской области.
Korrespondent
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