На Донеччине ВСУ освободили 40 населенных пунктов - Кабмин

Украинские военные освободили от оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской громадах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в субботу, 8 октября.

По данным Минреинтеграции, в освобожденных населенных пунктах на севере Донецкой области уже начато восстановление инфраструктуры, также там проходят стабилизационные мероприятия.

При этом продолжается поиск владельцев разрушенных домов. В селах Крестище и Маяки возобновляют электроснабжение. В Святогорске проводят работы по восстановлению мобильной связи.

В Кабмине добавляют, что сейчас в Лимане, Святогорске и поселке Яровая уже возобновили выплаты пенсий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за эту неделю освободили 776 кв. километров на востоке Украины и 29 населенных пунктов, в том числе шесть - в Луганской области.