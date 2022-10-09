Зеленский о Крыме: Бегите пока есть варианты . ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, после взрыва на Крымском мосту, назвал скорый побег оккупантов из захваченных территорий Украины лучшим для них вариантом. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня на территории нашего государства был не плохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца, к сожалению в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать и знают что наше будущее оно солнечное. Это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них", - заявил президент.

Зеленский добавил, что если оккупантов заставляют остаться на захваченной территории, то любой оккупант может сдаться в плен.

"Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции", - добавил президент.

Также Зеленский заявил, что любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, не оставят.

Президент также сообщил, что продолжилось движение украинских военных на юге и востоке страны. При этом возле Бахмута наши защитники держат оборону.

"Продолжилось движение наших военных, СБУ, Нацгвардии и всех, кто принимает участие в действиях на востоке и на юге нашего государства", - рассказал Зеленский.

"Хочу сегодня снова отметить наших воинов с 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Спасибо всем нашим зенитчикам и каждому, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины", - добавил президент.



