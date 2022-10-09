Германия одобрила передачу для ВСУ 100 танков

Германия объявила о дополнительной поставке оружия для ВСУ, в частности, обещает отправить 100 танков из Греции и Словакии. Об этом объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск в субботу, 8 октября, передает CNN.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона - одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", - сказала она.

Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

Отметим, что немецкие СМИ уже предлагали Германии разделить груз обеспечения Украины бронетехникой, создав с 12 партнерами соответствующий танковый консорциум.

Отметим, что правительство ФРГ называет различные причины, которые мешают передаче тяжелого вооружения Украине. В частности, обучение ВСУ пользоваться этими танками или опасения эскалации конфликта с Россией.