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Новости
Украина
8 октября 22, 23:13
Германия одобрила передачу для ВСУ 100 танков
Германия
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Министр обороны Германии объявила о новых поставках оружия для Украины, включая в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Германия объявила о дополнительной поставке оружия для ВСУ, в частности, обещает отправить 100 танков из Греции и Словакии. Об этом объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск в субботу, 8 октября, передает CNN.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона - одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", - сказала она.

Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

Отметим, что немецкие СМИ уже предлагали Германии разделить груз обеспечения Украины бронетехникой, создав с 12 партнерами соответствующий танковый консорциум.

Отметим, что правительство ФРГ называет различные причины, которые мешают передаче тяжелого вооружения Украине. В частности, обучение ВСУ пользоваться этими танками или опасения эскалации конфликта с Россией.
Korrespondent
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