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9 октября 22, 11:18
Луна Пробуждения 9 октября: что можно и что нельзя делать
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Чем чревато полнолуние в октябре и как не навлечь на себя беды
Вторая осенняя полная луна после сентябрьской всегда наступает в октябре. Издавна она называлась Охотничьей, так как наши предки в это время активно охотились на диких животных, запасаясь мясом и шкурами на зиму.

Эзотерики называют полнолуние 9 октября 2022 года Луной Пробуждения, а УНИАН расскажет, что можно и нельзя делать в эту дату.

Когда полнолуние в 2022 году в октябре - дата и особенности

Полная луна взойдет на небе 9 октября в 23:55 по Киеву. По ведической астрологии спутник Земли окажется в созвездии Рыб. Астрологи прозвали октябрьское полнолуние Кровавым за его цвет, но есть и второе название - Луна Пробуждения.

В этом году многие эзотерики говорят о смене энергий и переходе человека на новые уровни сознания. Это означает, что мир меняется, а люди вместе с ним - осень 2022 года будет показательной для большинства событий. Именно 9 октября случится важный переход из одного измерения в другое, а полнолуние "пробудит" человечество к активным действиям.

Что надо делать при полной луне - советы

Для того, чтобы не вступать в диссонанс с энергией космоса и не разозлить Богов, посвятите этот день самым искренним своим чувствам и действиям. Например, вы можете:

- медитировать, оставаться наедине с собой;
- помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью;
- мириться, проводить время с близкими;
- заниматься творчеством.

Важно 9 октября провести переоценку ценностей и понять, что на самом деле для вас в жизни важно. Вы должны осознать, что больше у вас нет времени на нейтральную позицию - вы обязаны сделать выбор и начать свой личный путь развития.

Что нельзя делать в полнолуние 2022 - запреты

В эту дату категорически запрещены любые резкие движения - даже ваш выбор стороны должен быть умеренным. Звезды не рекомендуют:

- руководствоваться своими эмоциями;
- совершать импульсивные поступки;
- устраивать шумные вечеринки;
- начинать новые дела.

Отказывайтесь от любых авантюр, крупных финансовых вложений, переездов и путешествий. Не смотрите "тяжелые" фильмы, не поддавайтесь эгоцентризму и вспышкам ярости. Управляйте своими эмоциями и не позволяйте им управлять вами.


Источник: unian.net
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