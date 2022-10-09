Энергодар третьи сутки без света и воды - мэр

Оккупированный россиянами Энергодар Запорожской области третьи сутки остается без воды и света, сообщает мэр города Дмитрий Орлов в воскресенье, 9 октября.

"По состоянию на данный момент Энергодар все еще остается без света и воды. Регулярные обстрелы мешают проводить быстрые аварийно-восстановительные работы. Уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду. Вчера вечером горожане раскладывали костер прямо у домов, чтобы обеспечить себя хоть какими-то горячими блюдами или напитками", - рассказал он.





Орлов призвал жителей города быть осторожными во время сбора сухих веток для костров, потому что посадки и лесную зону оккупанты могли заминировать.





"Пока обостряется ситуация с питьевой водой. Особенно у тех горожан, которые не успели сделать запасы или уже использовали их", - отметил мэр.





Также Орлов сообщил, что не пускают в город гуманитарные грузы.





"Готовы организовать оперативную доставку и выдачу в Энергодаре питьевой воды, которая сейчас крайне необходима. Но уже долго все гуманитарные грузы с подконтрольных Украине территорий в город не пропускают оккупанты", - констатирует мэр.





Напомним, электричесто в Энергодаре пропало после обстрелов 7 октября.