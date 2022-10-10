Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.49
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 октября 22, 09:20
В Киеве и Днепре прогремели взрывы
взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео густого дыма на месте прилетов.
Удар по столице подтвердил мэр Виталий Кличко.

После объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве и Днепре. Об этом утром 10 октября сообщают Telegram-каналы.

Очевидцы публикуют фото и видео густого дыма, который поднимается в местах "прилетов".

Информацию об атаке по Киеву подтвердил мэр города Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - написал он.

По данным СМИ, есть жертвы.


В Днепре после серии "прилетов" прозвучали повторные, более мощные взрывы. 

Напомним, ночью 10 октября оккупанты вновь ударили ракетами по Запорожью. Разрушен многоэтажный дом, есть пострадавшие.

Кроме того, враг обстрелял Николаев ракетами С-300.
Korrespondent
Ещё по теме:
Россия ударила ракетами по Полтавской области
Оккупанты снова бьют ракетами по украинским городам
Ракетный удар по полигону в Днепре: 10 погибших,есть раненые
В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району. фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вследствие "прилета" в Киев есть погибшие - ГСЧС
noimageЭнергодар третьи сутки без света и воды - мэр
Лента новостей