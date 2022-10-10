В Киеве и Днепре прогремели взрывы

После объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве и Днепре. Об этом утром 10 октября сообщают Telegram-каналы.
Очевидцы публикуют фото и видео густого дыма, который поднимается в местах "прилетов".
Информацию об атаке по Киеву подтвердил мэр города Виталий Кличко.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - написал он.
По данным СМИ, есть жертвы.
В Днепре после серии "прилетов" прозвучали повторные, более мощные взрывы.
Напомним, ночью 10 октября оккупанты вновь ударили ракетами по Запорожью. Разрушен многоэтажный дом, есть пострадавшие.
Кроме того, враг обстрелял Николаев ракетами С-300.