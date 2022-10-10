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Украина
10 октября 22, 09:53
Вследствие "прилета" в Киев есть погибшие - ГСЧС
Киев
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Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.
Временно закрыт пересадочный узел Театральная - Золотые ворота.

Есть травмированные и погибшие в результате нескольких ракетных ударов по Киеву в разных местах города.  Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Суспільне.

Сообщается также, что все поезда в Киеве прибывают и отправляются по графику, вокзал открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях. Об этом сообщили Суспільному в Укрзализныце.

"Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел Театральная - Золотые ворота.

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно. Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.
 
Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".
 
О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно, - сообщили в КГГА.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Днепре. 
Korrespondent
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