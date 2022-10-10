Вследствие "прилета" в Киев есть погибшие - ГСЧС

Есть травмированные и погибшие в результате нескольких ракетных ударов по Киеву в разных местах города. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Суспільне.

Сообщается также, что все поезда в Киеве прибывают и отправляются по графику, вокзал открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях. Об этом сообщили Суспільному в Укрзализныце.