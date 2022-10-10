Почему атака на Украину - не ответ России за Крымский мост

Анонимный подарок к юбилею

После российской ракетной атаки ночью-утром в понедельник, 10 октября, украинские соцсети, кроме уже подзабытой "переклички" с близкими и родными, пестрели мемами на бессильную ярость агрессора. Один из таких мемов констатировал: стеклянный "мост Кличко" в центре Киева после обстрелов чудом устоял, в отличие от Керченского моста, который Путин лично финансировал и открывал.

По поводу того, кто "порадовал" президента РФ болезненным поздравлением, мнения у экспертов разошлись.

"Удар по Крымскому мосту - "подарок" Путину к юбилею. И не только. В России это восприняли правильно, как начало спецоперации Украины по Крыму. Сделано все было филигранно - и эффектно и эффективно. Для украинских бойцов нет неприкосновенных объектов и в Крыму, и в России", - отметил в Facebook политолог Владимир Фесенко.

В то же время эксперт-международник Владимир Воля считает, что инцидент был бы невозможен без сговора в самой России.

"Взорвался грузовой автомобиль, ехавший из Краснодарского края в Крым. Его пропустили на мост в нужное время. Водитель - также из Краснодарского края. Взрыв произошел тогда, когда на рядом мосту находился железнодорожный поезд с цистернами, содержащими горючее вещество. Все это указывает на преднамеренную синхронизацию двух событий. Такая синхронизация возможна, если действует определенная группа россиян, в которую входят представители силовых структур РФ, железнодорожных служб и служб, занимающихся эксплуатацией непосредственно Керченского моста, - обосновал он свою точку зрения. - Вопрос, все ли пошло "по плану"? Было ли намерение взорвать арку моста, под которой проходят морские суда между Азовским и Керченским морями? Взрыв арки заблокировал бы не только движение по мосту, но и движение под мостом. Но по факту взрыв произошел на подъеме к арке".

Он, в свою очередь, согласен с В. Фесенко, что вывод Керченского моста из строя создает для РФ проблемы со снабжением войск, находящихся на территории оккупированных Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

"Это чревато ускорением обвала российской обороны на правобережье Херсонщины (как минимум). Но! Может ли взрыв Керченского моста быть "взрывом" под правлением Путина, которое приближает смену власти в России? Масштабный обвал российской обороны будет означать поражение путинской войны на территории Украины, и это будет катастрофическим поражением лично Путина. Если это сговор, это сговор силовиков (как минимум) с участием состоятельных россиян (как максимум)", - резюмировал эксперт.

Поэтому не удивительным показался вывод 8 октября из казарм в Москве одиозной дивизии Дзержинского. Воины этого подразделения, по словам российско-израильского миллиардера Леонида Невзлина, защищают государственные власти в РФ во время военных переворотов.

"Там происходят задержания военных, и больше даже сотрудников и руководителей оборонных предприятий, в частности, связанных с производством взрывчатки. Идут серьезные проверки", - подтвердил он.

Однако Л. Невзлин не считает, что дивизию Дзержинского подняли из-за угрозы власти Путина, это больше напоминает дворцовые интриги.

"Скорее, это вброс какой-то. Ведь "партия войны" просто нацелена на то, чтобы снять Шойгу, Герасимова, кого-то посадить и давить таким образом на Путина. Мне кажется, что это (подъем дивизии Дзержинского – ред.) было комбинацией спецслужб. Думаю, эта информация родилась в Москве, в минобороны (России - ред.), с целью напугать Шойгу, Герасимова и других", - предположил он в эфире 24 канала.

Впрочем, вред, нанесенный Крымскому мосту, в России тщательно скрывают, демонстративно быстро восстановив движение легковых автомобилей по автомобильной части и поездов по одному из путей, который остался невредимым. Но военный эксперт Олег Жданов говорит, что мост получил серьезный ущерб.

"Разрушения очень серьезные. Осталась лишь одна сторона автомобильного моста, другая - обрушилась в результате взрыва. Кстати, именно так надо было обваливать Антоновский мост - не дырявить, а бить где-то в районе опоры, чтобы рухнул пролет. Тут же упали два пролета Крымского моста, автомобильной его части. Восстановить эту полосу в сжатые сроки нельзя - потребуется, как минимум, капитальный ремонт. Правда, вторая полоса осталась целой, но это ненадолго", - сказал он в комментарии Главреду.

Последняя осень "патриарха"

Но кто бы ни разрушил Крымский мост, он тем самым наступил Путину на самую болезненную мозоль.

"Я отношу эту оплеуху к тому же уровню, что и потопление крейсера Москва", - считает Л. Невзлин.

По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, Россия в попытке отомстить может еще некоторое время наносить ракетные удары по Украине.

"Они будут бить, пока станет ракет, потому что их партиями подвозят: вот, в Беларусь привезли Искандеры, Черным морем на подводной лодке привозят их на корабли, думаю. Плюс, иранские дроны. Они запасли определенный боекомплект, и в ближайшие дни, думаю, нас ожидает повторение всего этого", - отметил он.

Как считает политтехнолог, у россиян сейчас есть два возможных варианта действий.

"Или продолжать то, что они сейчас делают, что делали целый март, апрель - когда это было в повседневном режиме, и мы по ночам только от этого просыпались. Сейчас мы получили продолжение. Но все, кто здесь был в начале (войны – ред.), уже спокойнее как-то к этому относятся.

По мнению М. Шейтельмана, российский глава созвал страны-агрессора 10 октября ради того, "чтобы запачкать всех ядерным ударом, как он запятнал их всех кровью перед началом полномасштабного вторжения; теперь ему нужно, чтобы они разделили с ним ответственность за ядерный удар".

Однако украинский политик Геннадий Балашов констатирует, что "весь мир уже убежден: враг уйдет из Украины и будет платить за свои действия еще достаточно долго, потому что такой государственный терроризм недопустим". Он также добавил: все более агрессивные и хаотические действия Путина напоминают ему стареющего диктатора из романа Маркеса "Осень патриарха".

"Там изображены события, происходящие с диктатором в конце его власти. В конце жизни он занимается единственным: личной охраной и своими двойниками. В этот период все больше растут чистки, сужается круг "неприкасаемых". Такие люди в конце правления начинают награждать сторонников, а потом казнить - чего я сейчас и ожидаю", - рассказал он на YouTube-канале Александра Шелеста.

В то же время, по сообщению ГУР Украины, оккупанты получили приказ готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября, до взрывов на Крымском мосту. По данным разведки, 8 октября на аэродром Оленья с аэродрома Энгельс были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101. Кроме того, на внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами Калибр.

"Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности", - отмечают в ГУР.