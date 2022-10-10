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Новости
Украина
10 октября 22, 20:16
Вторая волна. ВСУ сбили 13 дронов Shahed и штурмовик Су-25
Дроны Shahed-136
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Россия вторично за день нанесла масштабный удар с использованием баражирующих боеприпасов

Воздушные силы ВСУ во второй половине понедельника, 10 октября, сбили 13 российских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщило военное командование.

"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлялась из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области и Беларуси. Девять этих Shahed-136 уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Центр. Также оккупанты атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитниками воздушного командования Восток уничтожены еще четыре Shahed-136", – заявили военные.

Известно, что два дрона были сбиты над Кривым Рогом, еще два – возле Канева.

Кроме того, около 14.30 в Херсонской области зенитная ракетная бригада воздушного командования "Юг" сбила российский штурмовик Су-25.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы. Противовоздушная оборона сбила 45 ракет и 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
liga.net
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