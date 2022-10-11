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Новости
Украина
10 октября 22, 23:24
Зеленский обсудил с Байденом ПВО для Украины
Зеленський
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Украинский президент рассказал о "продуктивном разговоре" с американским лидером, в ходе которого обсуждалась противовоздушная оборона Украины и жесткая позиция G7.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 октября, провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсудил поставки Украине систем ПВО. Об этом Зеленский рассказал в  Telegram.

Он отметил, что разговор был продуктивным.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения было ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки резолюции Украины на Генассамблее ООН.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден пообещал привлечь президента РФ Владимира Путина и Россию к ответственности.
Korrespondent
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