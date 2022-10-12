Зеленский принял участие в виртуальном совещании лидеров G7

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Белый дом.
По данным издания, встреча началась в 15:09 по Киеву.
CNN сообщает, что для обсуждения намечены две основные темы: усиление ПВО Украины и неопределенность ситуации в энергетике с приближением зимы.
По окончании виртуальной встречи будет опубликовано совместное заявление G7, но пока неизвестно, будут ли оно включать решения о новых санкциях или о помощи в области безопасности или энергетической независимости от России.
Предварительно согласованная программа встречи была изменена в связи с массированными обстрелами Россией гражданских объектов в Украине 10 октября.