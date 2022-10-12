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Украина
11 октября 22, 17:04
Зеленский принял участие в виртуальном совещании лидеров G7
Зеленский.
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Президент Владимир Зеленский присоединился к президенту США Джо Байдену и другим лидерам Большой семерки в сегодняшней виртуальной встрече

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Белый дом.

По данным издания, встреча началась в 15:09 по Киеву.

CNN сообщает, что для обсуждения намечены две основные темы: усиление ПВО Украины и неопределенность ситуации в энергетике с приближением зимы. 

По окончании виртуальной встречи будет опубликовано совместное заявление G7, но пока неизвестно, будут ли оно включать решения о новых санкциях или о помощи в области безопасности или энергетической независимости от России. 

Предварительно согласованная программа встречи была изменена в связи с массированными обстрелами Россией гражданских объектов в Украине 10 октября.  


За 10 октября были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек. 

Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян. 
liga.net
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