Украинцы собрали на дроны на 250 млн грн больше, чем надо

Украинцы после устроенных Россией массированных ракетных обстрелов задонейтили "на месть" более 352 млн грн – на 250 млн грн больше, чем рассчитывали волонтеры. Об этом сообщили общественный активист Сергей Стеренко и волонтер Сергей Притула, которые вчера открыли сбор на дроны-камикадзе для Вооруженных Сил Украины.

"Сбор на месть завершен. Будут дроны-камикадзе! И не только", – сообщил Притула.

Сбор был объявлен 10 октября в 12:00 и длился ровно сутки. За эти 24 часа украинцы перевели на 352 млн грн. Притула и Стерненко сказали, что рассчитывали собрать около 100 млн грн для закупки дронов-камикадзе.

"Из этих средств мы покупаем 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 млн. Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 млн", – сообщил Стерненко.

Притула добавил, что теперь перед волонтерами стоит "большой вызов", как эффективно и рационально использовать оставшиеся средства.

"Как вы понимаете, мы собираемся использовать их не на носки. Мы понимаем ваши ожидания. Вы скидывали на то, чтобы была "бавовна", и мы над этим работаем. "Бавовны" будет много", – сказал Притула.



