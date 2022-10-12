В ОП анонсировали закрытие неба над Украиной

На заседании союзников Украины в формате Рамштайн в среду, 12 октября, были приняты решения, которые помогут Украине закрыть небо от российских ударов. Об этом по итогам совещания заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что речь идет о новых системах ПВО.

"Очередной Рамштайн. Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии неба Украины. Усиление украинской системы ПВО – это то, что нам нужно", - написал Ермак, добавив, что именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщалось, сегодня в Бельгии прошло заседание Рамштайн-6. Контактная группа заявила, что будет продолжать повышать оборонные возможности Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Напомним, сегодня Нидерланды сообщили, что передадут Украине зенитные ракеты на 15 миллионов евро для защиты неба.