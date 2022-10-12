Что хочет Украина на Рамштайн-6: список от CNN

Украина хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Список пожеланий был включен в раздаточный материал для участников коалиции Рамштайн, пишет CNN.

По данным журналистов, в разделе "РСЗО "Украина просит дополнительные системы и снаряды стандартов НАТО. В разделе "артиллерия" указано, что ВСУ нужно больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц и больше количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.

Еще одним приоритетом является ПВО: Украина просит ракеты для советских систем "Бук" и С-300. Также говорится о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.

Среди других приоритетов указаны радары, средства береговой обороны, танки и средства радиоэлектронной борьбы.



