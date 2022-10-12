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Новости
Украина
12 октября 22, 21:15
Что хочет Украина на Рамштайн-6: список от CNN
ПВО, ракетные системы
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Украина хочет получить от партнеров на Рамштайне дополнительные РСЗО, артиллерию и системы ПВО, пишет CNN

Украина хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Список пожеланий был включен в раздаточный материал для участников коалиции Рамштайн, пишет CNN.

По данным журналистов, в разделе "РСЗО "Украина просит дополнительные системы и снаряды стандартов НАТО. В разделе "артиллерия" указано, что ВСУ нужно больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц и больше количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.

Еще одним приоритетом является ПВО: Украина просит ракеты для советских систем "Бук" и С-300. Также говорится о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.

Среди других приоритетов указаны радары, средства береговой обороны, танки и средства радиоэлектронной борьбы.

В Брюсселе проходит встреча формата Рамштайн и министров обороны стран НАТО. Приоритетом будет укрепление ПВО Украины, заявил генсек НАТО Столтенберг.

Германия даст Украине дополнительные ракетные системы MARS II и САУ. Нидерланды поставят ракеты для ПВО.


liga.net
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