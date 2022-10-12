Удары РФ повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры

Войска РФ за три дня массированных ракетных обстрелов Украины повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры в различных регионах страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 12 сентября.

"Только в эти сутки уже было 8 обстрелов в трех регионах Украины. Всего за последние три дня зафиксировано 128 обстрелов. Как следствие, было повреждено более 200 различных объектов, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры. Удары наносят как по генерации, так и по распределению электроэнергии. Российские террористические войска выпустили по украинским городам более сотни ракет и дронов, но благодаря невероятной работе нашей противовоздушной обороны удалось избежать критических повреждений", - сказал он.

По словам Шмыгаля, несмотря на обстрелы, украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме.

"Мы не запрашивали аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет. Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В целом электроснабжение восстановлено для почти 4 000 населенных пунктов и миллионов потребителей. Мы были готовы к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты, и прорабатывали различные сценарии реагирования. Было закуплено необходимое резервное оборудование. Уже сейчас ГСЧС при необходимости обеспечивает мобильными электростанциями социально важные объекты в городах, где электроснабжение пока отсутствует", - рассказал премьер.

Ранее сообщалось, что из-за ракетных ударов России было повреждено около 30% украинской энергетики.

Напомним, Укрэнерго призывает население ограничить потребление электроэнергии не только в вечерние часы, но и в утренние.

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