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Новости
Украина
13 октября 22, 12:10
Зеленский раскритиковал Международный комитет Красный Крест
Международный комитет Красный Крест
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Президент Зеленский: 8 лет мы не видим достаточных усилий Красного Креста пробиться к нашим пленным

Президент Владимир Зеленский, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, раскритиковал Международный комитет Красного Креста за недостаточные усилия по доступу к украинским пленным, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и подвергаются там пыткам.

"Они должны иметь доступ к пленным. И это продолжается с начала оккупации нашего Крыма и Донбасса. Доступа к нашим пленным не было. Красный Крест не может туда дойти. Это 8 лет происходит", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас "тысячи наших пленных" находятся на оккупированной части Донбасса, где их пытают.

"И доступа тоже нет... Не можем мы, как украинцы, биться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен биться, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, на них смотрит весь мир. Они должны давить на Россию, чтобы туда доехать", – сказал президент.

Он предположил, что у МККК есть такие попытки. "Но мы ежедневно не слышим в медиа, что МККК поехал, стоял на границах, и его не пустили. Я их не вижу на временных границах. Я не вижу в медиа их постоянных выступлений, давления на Россию, выступлений на Генассамблее ООН. Вот моя оценка... Красный Крест должен действовать более мощно", – отметил Зеленский.

10 октября агентство Reuters сообщило, что Международный комитет Красного Креста временно приостановил работу в Украине по соображениям безопасности. Однако офис украинского общества МККК заявил, что продолжает свою работу.
liga.net
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