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Новости
Украина
13 октября 22, 12:13
Появились подробности атаки дронов на Киевщину
дрон-камикадзе
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Глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщает, что жертв в результате налета дронов-камикадзе нет.
Глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщает, что жертв в результате налета дронов-камикадзе нет.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал видео атаки дронов-камикадзе на  Макаровскую общину Бучанского района Киевщины.

"Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевской области. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал начальник полиции.

Прилеты в Макаровский район подтвердил и Макаровский поселковый голова Вадим Токарь. По его данным, первый "прилет" был около 05:12, еще два - в 5.29 и 5.35.

Напомним, РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе.

Поврежден объект критической инфраструктуры.
Korrespondent
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