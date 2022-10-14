Появились подробности атаки дронов на Киевщину

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал видео атаки дронов-камикадзе на Макаровскую общину Бучанского района Киевщины.

"Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевской области. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал начальник полиции.

Прилеты в Макаровский район подтвердил и Макаровский поселковый голова Вадим Токарь. По его данным, первый "прилет" был около 05:12, еще два - в 5.29 и 5.35.

Напомним, РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе.

Поврежден объект критической инфраструктуры.