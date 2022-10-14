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Украина
13 октября 22, 18:10
В трех областях Украины прозвучали взрывы
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Главы трех регионов рассказали подробности о звуках взрыва, которые слышали местные жители.

Жители трех областей Украины - Волынской, Львовской и Тернопольской - слышали взрывы в четверг, 13 октября. Главы областных военных администраций (ОВА) подтвердили атаки оккупантов в двох регионах - на Львовщине и Тернопольщине.

Причем в Тернопольской области сработала ПВО, а во Львовской области есть вторичное попадание в военный объект.

"Жители Тернопольщины могли слышать звуки, похожие на взрывы. Работали силы противовоздушной обороны. На место выехали специалисты", - сообщил в своем Telegram-канале глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о ситуации в подконтрольном ему регионе. 

"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет... 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", - рассказал он в своем Telegram-канале 

В то же причина взрыва на Волыне устанавливается, однако она не связана с "прилетом" или работой украинских ПВО.

"Относительно звука взрыва на Волыни – информацию выясняем. По состоянию на 16:45. нет подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области", - отметил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в своем Telegram. 

   
Korrespondent
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