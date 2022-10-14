В Госдепе заявили о гибели гражданина США на Донбассе

Гражданин США недавно погиб в восточной части Донбасса. Об этом заявил представитель Госдепа, сообщает CNN.

По словам чиновника, родственников погибшего уже проинформировали о происшествии.

"Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю необходимую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - отметил сотрудник Госдепа.

Напомним, в бою погиб 23-летний ирландец из Международного легиона.

Также сообщалось, что в Украине погиб гражданин Нидерландов, воевавший против РФ.