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Новости
Украина
13 октября 22, 18:18
РФ атаковала западные области Украины из Черного моря
Российская ракета
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Сегодня, 13 октября, россияне атаковали западные области Украины крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты россиян в западных регионах Украины. Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

Сегодня, 13 октября, российские оккупационные войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр" объекты критической инфраструктуры в западном регионе, сообщают в воздушном командовании.

Четыре крылатых ракеты были уничтожены силами ПВО.

"Рашисты продолжают атаковать мирное население, наносить ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры... Это свидетельствует только об одном – Россия напугана", – заявили в воздушном командовании.

Ранее сегодня сообщалось о взрывах в ряде западных областей Украины. По Львовской области армия РФ выпустила три ракеты, одну из них сбила ПВО. Еще две ракеты попали в военный объект. Известно, что ПВО также отработала в Черновицкой и Тернопольской областях.

Вчера вечером ПВО сбила вражеские цели в Ровенской, Житомирской и Черкасской областях.
liga.net
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