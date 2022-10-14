Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской филармонии

Российские оккупанты в Херсоне застрелили дирижера местной филармонии Юрия Керпатенко в его собственном доме. Об этом сообщила журналистка Елена Ванина на своей странице в Facebook в четверг, 13 октября.

"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать, они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больших подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%", - рассказала она.

По ее словам, мужчина перестал выходить на связь еще в сентябре.

Юрий Керпатенко - украинский дирижер, оркестровщик, баянист.

Главный дирижёр Херсонского музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша.

Напомним, украинская певица ULTRA призналась, что в первые дни полномасштабной войны потеряла своего мужа и едва не погибла сама.

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