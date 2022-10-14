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Украина
13 октября 22, 18:39
Оккупанты разрушили 10 энергообъектов на Сумщине - ОВА
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Энергетики вынуждены периодически отключать различные объекты и даже целые населенные пункты области.

В Сумской области будут продолжаться веерные отключения света в связи с тем, что российские захватчики разрушили около 10 объектов энергетической инфраструктуры. Об этом на брифинге сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сейчас в области около 10 объектов энергетической инфраструктуры являются или полностью разрушенными, или частично, но серьезно поврежденными. Поэтому в области происходят веерные отключения электроэнергии", - сказал Живицкий.

По словам главы ОВА, сейчас та мощность, которая подается и доходит до Сумской области, недостаточная и составляет лишь около трети от потребности. Поэтому энергетики вынуждены периодически отключать различные объекты и даже целые населенные пункты. Также по всей области выключили уличное освещение.

Живицкий говорит, что пока не будет восстановлено стабильное электроснабжение от работы уличных фонарей придется отказаться. Также он добавил, что пока невозможно составить график отключений, потому что электроэнергия поступает из разных источников, из других областей.

В первую очередь власть обеспечивает питанием больницы, объекты водоснабжения и пекарни.

Напомним, войска РФ во вторник, 11 октября, 13 раз обстреляли общины Сумской области, зафиксировано 206 прилетов.
Korrespondent
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