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Новости
Украина
13 октября 22, 21:19
Зеленский объяснил, с кем в РФ он готов вести переговоры
Зеленский
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Путин потерял шанс на переговоры, теперь Киев будет вести разговор лишь с новым главой РФ, заявил президент Украины.
Путин потерял шанс на переговоры, теперь Киев будет вести разговор лишь с новым главой РФ, заявил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается вести переговоры с нынешним главой правящего режима РФ Владимиром Путиным. Однако глава государства готов вести переговоры с тем, кто "хочет мира". Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Я был готов говорить с Путиным с первого дня своего президентского срока, я выходил максимально на контакт... А мне все время предлагали какие-то ультиматумы, я даже не мог поговорить... Они не хотели говорить ни по телефону, никак...", - объяснил глава государства.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения российский президент заявил о готовности вести переговоры, однако армия РФ параллельно продолжала осуществлять военные преступления на территории Украины.

"Да кто он такой? Он убил людей, его воины насиловали детей. Он говорит, что мы всё придумали..., а параллельно 100 ударов бъет по центру Киева. Это нацизм в чистом виде с его стороны", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия так действует, потому что ее солдаты слабее украинских, поэтому они пытаются "отыграться" на беззащитных - на гражданских людях.

Он добавил, что ныне глава Кремля превратился для украинцев в "объединенный образ террориста, с которым никто не хочет ни о чем говорить". Поэтому возможные переговоры Украина будет вести только с другим главой Кремля. 

Путин может попытаться сберечь свою жизнь и закончить войну тем, что отойдет на свои территории, считает Зеленский.

"Это говорит о том, что никакой дипломатии не будет, но этот шаг для того, чтобы исторически поставить паузу. Потому что, пока они на нашей территории, никто не даст пауз и будут партизанские движения. Это факт", - подытожил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Путин неадекватный, поэтому он не видит смысла вести с ним переговоры.

Глава государства также рассказал, что ему помогала iPhone-дипломатия и дружеские отношения с лидерами ряда стран.

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