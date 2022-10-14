Названы самые выдающиеся украинцы в истории

Социологи выяснили, кого украинцы считают самыми известными личностями своей страны всех времен. В открытом опросе Социологической группы Рейтинг респонденты называли имена известных личностей.

Лидером рейтинга Народный ТОП стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку выдающихся украинцев вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

В десятку Народного ТОПа попали Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).

Вторую десятку составили Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

Третью - Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Напомним, ранее политики стран Европы выдвинули Зеленского и народ Украины на Нобелевскую премию мира.



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