Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине - ОВА

Российские оккупационные войска в субботу, 15 октября, попали ракетой по одной из общин Киевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба в Telegram

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", - проинформировал чиновник.

Отметим, что на момент удара в регионе не была объявлена воздушная тревога. Однако перед этим тревога действовала с 07:07 до 08:07.

Отметим, что 14 октября войска РФ атаковали ракетами Запорожье.

Кроме того, российские оккупанты утром, 15 октября, в очередной раз обстреляли Запорожье.