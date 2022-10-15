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Украина
15 октября 22, 09:49
Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине - ОВА
ракета
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Российские агрессоры атаковали Киевскую область. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Российские оккупационные войска в субботу, 15 октября, попали ракетой по одной из общин Киевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба в Telegram

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", - проинформировал чиновник.

Отметим, что на момент удара в регионе не была объявлена воздушная тревога. Однако перед этим тревога действовала с 07:07 до 08:07.

Отметим, что 14 октября войска РФ атаковали ракетами Запорожье.

Кроме того, российские оккупанты утром, 15 октября, в очередной раз обстреляли Запорожье.
Korrespondent
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