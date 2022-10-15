ВСУ отразили все атаки врага в Донецкой области - Генштаб

Украинские военные за прошедшие сутки успешно отразили все атаки врага в Донецкой области. Об этом сообщи л Генеральный штаб ВСУ в субботу, 15 октября.

Волынское и Полесское направления

Обстановка остается без существенных изменений.

Северское направление

Враг стрелял из реактивной артиллерии в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БПЛА, который удалось сбить.

Слобожанское направление

Стрельба россиян из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное.

Краматорское направление

Враг вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка.

Бахмутское направление

Российский агрессор стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Одрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

Авдеевское направление

Российские захватчики вели огонь из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Невельское, Марьинка и Красногоровка.

Новопавловское и Запорожское направления

Противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов - Большая Новоселка, Времовка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.

Южнобугское направление

Ударов претерпели районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех ЗРК противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двенадцать складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и двадцать других важных целей.

Отметим, что в ВСУ сообщили, что немецкая ПВО IRIS-T уже работает на южном направлении.