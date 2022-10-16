РФ хочет ограбить музеи Крыма, называя это "эвакуацией"

Министерство культуры и информационной политики призывает ЮНЕСКО и международных партнеров не допустить запланированного Россией похищения музейных экспонатов из Крыма. Заявление опубликовано на сайте Минкульта.

Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, Минкульт отметил, что российские власти под предлогом "эвакуации" могут ограбить крымские музеи. План "внешней эвакуации" из музеев Крыма на территорию России предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из драгоценных металлов.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно", – заявили в Минкульте, подчеркнув, что это военное преступление.

Минкульт призывает ЮНЕСКО и всех международных партнеров:

- не допустить очередного нарушения международного права страной-агрессором;

- отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями;

- противодействовать нелегальному трафику культурных ценностей и легализации Россией незаконно присвоенных ценностей под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

В Минкульте отметили, что по состоянию на 2013 год в Крыму было примерно 1,2 млн единиц музейных предметов. На территории полуострова было 26 музеев и пять историко-культурных заповедников.