В Крыму сообщают о пуске ракет по Украине

Крымский ТГ-канал Чп / Севастополь сообщил о ракетном ударе по Украине из оккупированного Крыма. Перед тем крымские паблики массово сообщали о работе ПВО в Севастополе, Новофедоровке и Саках.

"Местные каналы массово публикуют кадры пуска ракет, заявляя, что работает ПВО. На кадрах хорошо видно, что на самом деле это не ПВО, а пуск ракеты по целям противника. На Украине в курсе и объявили воздушную тревогу. После удара ракетные комплексы уже сменили дислокацию", - заявляют в публикации.

Напомним, 8 октября около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом. Движение на нем было приостановлено из-за повреждений, но к вечеру было частично восстановлено.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. Он объяснил это следствием противостояния между ФСБ и военными.

А ФСБ РФ решила "назначить виновным" во взрыве на Крымском мосту главу украинской разведки.