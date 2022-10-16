Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.60
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 октября 22, 22:26
В Крыму сообщают о пуске ракет по Украине
ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сначала крымские паблики массово сообщали о работе ПВО в Севастополе, Новофедоровке и Саках, в потом появилось сообщение, что это не ПВО, а пуск ракет.

Крымский ТГ-канал  Чп / Севастополь сообщил о ракетном ударе по Украине из оккупированного Крыма. Перед тем крымские паблики массово сообщали о работе ПВО в Севастополе, Новофедоровке и Саках.

"Местные каналы массово публикуют кадры пуска ракет, заявляя, что работает ПВО. На кадрах хорошо видно, что на самом деле это не ПВО, а пуск ракеты по целям противника. На Украине в курсе и объявили воздушную тревогу. После удара ракетные комплексы уже сменили дислокацию", - заявляют в публикации.

Напомним, 8 октября около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом. Движение на нем было приостановлено из-за повреждений, но к вечеру было частично восстановлено.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. Он объяснил это следствием противостояния между ФСБ и военными.

А ФСБ РФ решила "назначить виновным" во взрыве на Крымском мосту главу украинской разведки.
Korrespondent
Ещё по теме:
Украина скоро получит эксклюзивные системы ПВО
Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе
Украинцев призвали выключать свет
Почему атака на Украину - не ответ России за Крымский мост
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
РФ хочет ограбить музеи Крыма, называя это "эвакуацией"
noimageВСУ отразили все атаки врага в Донецкой области - Генштаб
noimageОккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине - ОВА
Лента новостей