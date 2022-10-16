Есть угроза применения иранских дронов с территории Беларуси

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом 16 октября сообщает Генштаб ВСУ.

Тем временем, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА Shahed -136 с территории республики Беларусь, говорят военные.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление россиян на трех направлениях.

Украинцы менее, чем за двое суток собрали 150 миллионов гривен на мощную антидронную систему Ловец Шахедов.