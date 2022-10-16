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16 октября 22, 09:05
ВСУ отбили атаки врага на трех направлениях
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Авиация Сил обороны нанесла 32 удара. Поражены 24 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.
Авиация Сил обороны нанесла 32 удара. Поражены 24 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 октября.

Ударам подверглись объекты и мирные граждане в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это - Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка - Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.

По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В населенном пункте Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В населенном пункте Пологи - до 30 раненых оккупантов. В Каменце-Днепровской уничтожены семь единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника. Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Спирное на Краматорском направлении, Берестово, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также восемь позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили шесть БпЛА и один вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, семь объектов ПВО противника и другие военные цели.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиация на юге нанесла 13 поражений по позициям врага. Среди прочего, оккупанты потеряли три самоходных арт-установки, гаубицу Мста-Б и станцию радиоэлектронной борьбы.

 

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