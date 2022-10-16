Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.60
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 октября 22, 20:49
Враг начал эвакуацию "госучреждений" из Херсона
эвакуация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсонской области, сообщили в Генштабе.

Российские оккупанты начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений", - отмечает украинское военное командование.

По данным Генштаба, во временно оккупированный Крым вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.

Также в Генштабе сообщили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти готовят эвакуацию части мирных жителей Херсона, опасаясь продвижения ВСУ.
Korrespondent
Ещё по теме:
Как россияне депортируют мариупольцев. Видео
Россияне сжигают тела в Херсоне, чтобы скрыть потери
10 друзей Путина. Кто и почему становится коллаборантами
В Херсоне прогремели мощные взрывы — фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцам объяснили, как обезопасить себя от иранских дронов
noimageВ Донецке нанесен удар по зданию мэрии – фото
noimageОкупанти обстріляли Миколаївську область з Криму
noimageВСУ отбили атаки врага на трех направлениях
noimageЕсть угроза применения иранских дронов с территории Беларуси
Лента новостей