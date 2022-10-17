Сезон буде "аномальним": кліматолог дала прогноз на зиму

Про прогноз погоди на прийдешній опалювальний сезон розповіла кліматолог Віра Балабух.

За її словами, взимку очікується аномально тепла погода, а тривалі періоди з сильним морозом малоймовірні. Як зазначила Віра Балабух, січень буде найхолоднішим місяцем цієї зими, а його середня температура може на 2 градуси Цельсія перевищувати кліматичну норму й коливатись у межах від +1…+2 на півдні країни, та до -3 градусів - на північному сході та сході.

Середня температура у грудні становитиме від -2 до +3 градусів.

"На значній території країни, за винятком північних, східних областей і Карпатського регіону, середня температура повітря у грудні може бути від 0 до +3. Це свідчить про те, що впродовж місяця на цій території переважатимуть плюсові температури. У лютому теж буде не дуже холодно: середня за місяць температура повітря коливатиметься від +2 на півдні, до -2 - на північному сході. Від′ємна середня температура в межах від 0 до -2 і нижче буде характерна у грудні лише для північних, центральних, східних областей країни та високогір’я Карпат", - продовжила Віра Балабух у своєму прогнозі погоди.

Кліматолог не виключає, що аномально тепла погода взимку сприятиме тому, що опалювальний сезон може раніше закінчитися. Разом з тим, як попереджає Віра Балабух, у зимові місяці в Україну може зайти арктичне повітря, однако воно буде короткочасним й неінтенсивним.

На сьогоднішній день, як прогнозують кліматологи, ймовірність того, що стовпчики термометрів взимку опустяться нижче -10...-15 градусів, становить лише від 10 до 30%. Через такі погодні умови, за словами Балабух, в українських регіонах опади переважатимуть у вигляді дощів та мокрого снігу.

"Стійкий сніговий покрив цієї зими може утворюватися не на всій території країни, а його висота, за оцінками Європейського центру середньотермінових прогнозів (ECMWF),очікується меншою від кліматичної норми 1991–2020 рр., особливо в січні та лютому", - резюмувала кліматолог у своєму прогнозі погоди.