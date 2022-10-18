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Новости
Украина
17 октября 22, 22:15
МИД обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины
дрон Иран
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МИД требует от Ирана прекратить поставки оружия России. В противном случае Украина оставляет за собой право на самооборону.

Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будет нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины. <...> Украина будет использовать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках осуществления неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", – говорится в заявлении министерства в понедельник.

Только за последнюю неделю Россия нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, включая детей.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины", – говорится в заявлении.

Министерство также просит Евросоюз наложить новые санкции на Иран за помощь России.

"Новые жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины", – говорится в заявлении.

23 сентября МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства из-за продажи России беспилотников. Иран на официальном уровне продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.
liga.net
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