Кулеба рассказал о результатах африканского турне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что доволен результатами первого африканского турне и анонсировал подготовку ко второму. Об этом он сказал на онлайн-брифинге.

"Я очень доволен поездкой. Во-первых, мы сами гораздо лучше стали понимать нюансы африканской политики, ситуации и возможности для Украины в Африке. Во-вторых, буквально на глазах менялись взгляды наших африканских коллег по ряду вопросов, потому что российская пропаганда работала и работает в Африке достаточно мощно", - сказал Кулеба.

По его словам, первые немедленные результаты африканского турне можно было увидеть в голосовании за историческую резолюцию Генассамблеи ООН, которую поддержали 143 государства, включая все четыре страны, которые посетил глава МИД: Сенегалом, Кот д’Ивуаром, Ганой и Кенией.

"Но это только тот результат, который на поверхности. Во время турне удалось договориться о целом ряде конкретных вещей", - отметил он.

Глава МИД также напомнил, что из-за российского ракетного террора с использованием иранских дронов он был вынужден досрочно прекратить турне по африканским странам, но по поручению министра его продолжает представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, который уже посетил Эфиопию, Мозамбик, Ботсвану, а сегодня посещает Нигерию.

В заключение Кулеба подчеркнул, что для настоящей изоляции государства-террориста России евроатлантического пространства недостаточно.

"Мы удушим их повсюду. На каждом континенте и в любом уголке мира. Мы приложим максимум усилий, чтобы не оставить им кислорода буквально нигде", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украину во время голосования за резолюцию Территориальная целостность Украины впервые поддержали несколько стран Африки, ранее удерживавшихся или не участвовавших в голосованиях.