Освобожденные из плена РФ украинки: Женщин били и издевались

Освобожденные из российского плена украинки рассказали об избиениях и издевательствах в плену РФ – сравнили россиян с фашистами и утверждают, что особо жестокое отношения к женщинам было именно со стороны женщин. Видео опубликовало Радио Свобода.

"Говорили, что Украина тебя не хочет, что ты никому не нужен. Над нами издевались, нас били. Они просто нелюди. Женщин били – и больше всего нас били женщины, их женщины", – прокомментировала одна из освобожденных украинок.

По ее словам, каждое утро и каждый вечер россияне выводили пленных женщин из камер для пересчета и всегда избивали при этом.

"Единственное, что на Валуйках (город под российским Белгородом, – ред.) нас не били, но там морально издевались над нами", – сказала украинка.

Другая освобожденная из плена сказала: "Честно, это фашисты. Издевались, как могли. Теперь сами подумайте, кто эти люди. И люди ли они вообще".

Еще одна женщина рассказала о работе Красного Креста. По ее словам, в автобус, на котором ее перевозили, зашли два представителя МККК и раздали анкеты, однако потом дагестанцы, которые сопровождали автобус, "передернули затворы автоматов и сказали Красному Кресту срочно выходить". По словам украинки, представители Красного Креста "испугались и просто выскочили из автобуса", и больше пленные не видели кого-то либо из представителей организации.





Вчера Украина вернула из российского плена 108 женщин, большинство из которых – военные. 37 из них были эвакуированы с Азовстали.

