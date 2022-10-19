Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.00
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 октября 22, 22:21
Освобожденные из плена РФ украинки: Женщин били и издевались
Освобожденные из плена
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Освобожденные из плена РФ украинки рассказали об избиениях и издевательствах в плену, сравнивают россиян с фашистами

Освобожденные из российского плена украинки рассказали об избиениях и издевательствах в плену РФ – сравнили россиян с фашистами и утверждают, что особо жестокое отношения к женщинам было именно со стороны женщин. Видео опубликовало Радио Свобода.

"Говорили, что Украина тебя не хочет, что ты никому не нужен. Над нами издевались, нас били. Они просто нелюди. Женщин били – и больше всего нас били женщины, их женщины", – прокомментировала одна из освобожденных украинок.

По ее словам, каждое утро и каждый вечер россияне выводили пленных женщин из камер для пересчета и всегда избивали при этом.

"Единственное, что на Валуйках (город под российским Белгородом, – ред.) нас не били, но там морально издевались над нами", – сказала украинка.

Другая освобожденная из плена сказала: "Честно, это фашисты. Издевались, как могли. Теперь сами подумайте, кто эти люди. И люди ли они вообще".

Еще одна женщина рассказала о работе Красного Креста. По ее словам, в автобус, на котором ее перевозили, зашли два представителя МККК и раздали анкеты, однако потом дагестанцы, которые сопровождали автобус, "передернули затворы автоматов и сказали Красному Кресту срочно выходить". По словам украинки, представители Красного Креста "испугались и просто выскочили из автобуса", и больше пленные не видели кого-то либо из представителей организации.


Вчера Украина вернула из российского плена 108 женщин, большинство из которых – военные. 37 из них были эвакуированы с Азовстали.
liga.net
Ещё по теме:
В РФ хотят заставить пленных сдавать кровь для оккупантов
С вражеского плена освобожден украинский летчик
Оккупант рассказал матери о пытках – перехват разговора
Пропагандисты начали готовить россиян к поражению – ЦПД
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кулеба рассказал о результатах африканского турне
Лента новостей