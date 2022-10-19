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Новости
Украина
19 октября 22, 08:29
В Николаевской области сбили 12 дронов-камикадзе
lhjy
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Одиннадцать беспилотников уничтожили силы ПВО командования Юг, а один - воины Национальной гвардии.

Ночью 19 октября ВСУ сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг и один - воинами Национальной гвардии Украины", - уточнил он.

Ранее в Воздушном командовании заявили, что силы украинской противовоздушной обороны уничтожают 85% иранских дронов, которые Россия применяет для обстрелов территории Украины. 
Korrespondent
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