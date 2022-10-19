Зеленский уволил посла в Казахстане

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане. Соответствующий документ во вторник, 19 октября, появился на сайте главы государства.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа №723/2022.

Отставке Врублевского предшествовал дипломатический скандал. Так, дипломат в интервью казахскому блогеру, говоря о войне в Украине, сказал, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям".

После этого Россия потребовала от Казахстана выслать Врублевского, но Астана обвинила Москву в ненадлежащем тоне в отношениях между "равными стратегическими партнерами" и отклонила призыв, вместо этого попросила Киев заменить посла.

Позже в Казахстане заявили об "извинениях" посла Украины из-за слов о войне.