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Новости
Украина
19 октября 22, 08:31
Зеленский уволил посла в Казахстане
Врублевский
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После дипломатического скандала, вызванного высказываниями Петра Врублевского, глава государства отправил посла в отставку.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане. Соответствующий документ во вторник, 19 октября, появился на сайте главы государства.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в тексте указа №723/2022.

Отставке Врублевского предшествовал дипломатический скандал. Так, дипломат в интервью казахскому блогеру, говоря о войне в Украине, сказал, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям".

После этого Россия потребовала от Казахстана выслать Врублевского, но Астана обвинила Москву в ненадлежащем тоне в отношениях между "равными стратегическими партнерами" и отклонила призыв, вместо этого попросила Киев заменить посла.

Позже в Казахстане заявили об "извинениях" посла Украины из-за слов о войне.
Korrespondent
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