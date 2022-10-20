В Николаеве прогремел взрыв - ОВА

Очередной взрыв прогремел в Николаеве в среду вечером, 19 октября. Однако перед самим происшествием воздушную тревогу в регионе не объявляли.Об этом сообщает местное издание Новости N.

Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что во всем регионе объявлена воздушная тревога.

"Воздушная тревога!!! Вся область", - отметил он.

СМИ сообщают, что взрыв прогремел примерно в 22:30 по киевскому времени.

Горожан призвали пройти в укрытия в целях безопасности.

Спустя некоторое время появились первые подробности. В частности, Виталий Ким сообщил, что оккупанты "решили вопрос" с памятником Сотрудникам милиции.

По его словам, если станет известно, что причиной уничтожения памятника стал подрыв взрывчаткой, то исполнители будут отвечать перед законом.

Отметим, что 13 октября возле этого памятника милиционерам разгорелся конфликт: активисты требовали частично демонтировать монумент, в частности, головной убор - буденовку.

Конфликт удалось урегулировать: прибывший на место начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров, сообщил, что пока что законных оснований для демонтажа памятника нет. Демонтаж возможен после обращения в Министерство культуры Украины.

Напомним, жители Николаева в ночь на вторник, 18 октября, услышали взрывы. После этого в городе исчез свет.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ударами по мирным города Украины Россия лишь подтверждает свою разрушительную и убийственную сущность, но ничего не меняет для себя.