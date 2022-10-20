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Украина
20 октября 22, 00:26
Украинцев предупредили об отключении света
отключение света
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Около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей повреждены. Продолжается восстановление.

В различных регионах Украины возможны веерные отключения электричества, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры. Об этом 19 октября заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", - отметил Харченко.

Как сообщает Укрэнерго, 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Где именно, в какое время - смотрите на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ударов российских оккупантов уничтожены 30% электростанций Украины.

Напомним, в Украине разработан детализированный комплекс экономного потребления электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях действия военного положения.
Korrespondent
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