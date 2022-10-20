Российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС

У украинской стороны есть информация о том, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и уже подготовили все для теракта. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 20 сентября, выступая по видеосвязи перед Европейским советом.

"Россия сознательно создает почву для создания масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть и информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции <…> По нашей информации, Россия подготовила уже все, чтобы совершить этот теракт", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что дамба Каховской ГЭС удерживает объем около 18 млн кубометров воды, и если россияне ее подорвут, то в зоне быстрого затопления окажутся больше 80 населенных пунктов, включая Херсон.

"Сотни, сотни тысяч людей могут пострадать. Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную электростанцию без воды для охлаждения. Вода для ЗАЭС берется именно их Каховского водохранилища", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что даже работа канала, построенного для поставок воды в Крым, о котором периодически "беспокоятся" в Москве, будет полностью разрушена.





Местный гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что якобы "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС".

