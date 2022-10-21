В чем секрет устойчивости инфраструктуры Украины

Сложное противостояние

Как сообщили в Минрегионе, с 10 по 18 октября 408 объектов ы подверглись враждебным атакам и разрушениям, из них более 45 - это объекты энергетической инфраструктуры.

Впрочем, по словам главы Министерства развития общин и территорий Алексея Чернышова, "у каждого региона есть план оперативного антикризисного реагирования, поэтому благодаря командной работе центральных и местных властей, коммунальных служб ремонтные работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжаются нон-стоп до полного восстановления ".

Политолог Александр Кочетков констатирует: удары российской армии по важным коммунальным объектам Украины - это проявление бессилия врага в военном плане, от невозможности сломить сопротивление ВСУ и Украины в целом.

"Вот уроды и пытаются в бессильной злобе опустить нас в свое нищенское варварское состояние, - отметил он. - О том, что агрессор обязательно начнет разрушать наши ТЭЦ, логистические узлы и прочее, я предупреждал еще в начале вторжения. Призвал украинцев заранее готовиться к вариантам выживания в экстремальных условиях. Прогноз оправдался".

Поэтому эксперт поделился еще одним своим "прогнозом на перспективу".

"Будут долбить, пока наша энергосистема не остановится. Со всеми трудностями для мирного населения. Потом кремлевскому фюрерку радостно известят, что Украина "по плану спецоперации успешно погружена в каменный век, и уже вскоре доблестные рашистско-зековские войска снова начнут брать Киев за три дня". А если задача выполнена, то в Кремле раздадут ордена и медали убийцам украинцев, а бомбардировки нашей инфраструктуры почти прекратятся. Тем более, что у агрессора во весь рост встает проблема сдерживания нашего наступления. Потому что на боеспособность ВСУ отсутствие света и тепла в крупных городах почти не влияет - наши бойцы и так действуют в условиях, далеких от комфорта", - прогнозирует А. Кочетков.

И тогда, по его словам, мы потихоньку инфраструктуру восстановим - не всю и не сразу, разумеется, но так, что "свет и другие черты цивилизации начнут возвращаться".

"Зима будет очень сложной, но весной все начнет налаживаться", - поддержал он украинцев.

Требуются совместные усилия

Однако врагу может и не удаться лишить нас света и тепла зимой. Причина в том, что важные инфраструктурные объекты построены в Украине еще в советское время: многие, по словам специалистов, должны выдержать даже тактический ядерный удар.

В частности, экономист Алексей Кущ поделился деталями разговора с одним из действующих украинских чиновников. По его словам, тот сообщил, что украинская инфраструктура сейчас "справляется так же, как держит удар очень крепкий кусок металла", потому что "на прощание "совок" "вывез" всю страну, но в следующий раз даже старый металл может устать".

Так что все, построенное еще при Советском Союзе, держит удар: метро, ​​железная дорога, энергетика, хранилища.

"Сразу оговорюсь, пост не о рекламе советского прошлого. Просто констатация фактов, – написал А. Кущ в Facebook. - Представьте себе, как нам сейчас было бы туго, если бы не работающая железная дорога, энергетика, метро".

Но амортизация "всего, указанного выше", продолжил он, еще до войны составила 70%.

"Нам нужно осознать важность инфраструктуры для такой страны, как Украина. Хватит дотировать за счет дешевого железнодорожного тарифа. Достаточно набивать карманы городским властям. Достаточно отдавать энергетику на растерзание двум олигархам. Достаточно жировать политическим элитам за счет амортизации прошлого. Сколько бомбоубежищ было построено в Киеве с 2014 года? Сколько новых станций метро? Почему, имея такой железнодорожный комплекс, мы не развиваем производство своей тяги и вагонов? Где логистические хабы в Западной Украине с переходом на европейский путь? Много вопросов, и после войны на них следует дать ответы".

Но восстановление и развитие нашей инфраструктуры, похоже, начнется раньше. По сообщению пресс-службы Мининфраструктуры, Министерства транспорта США, Министерства торговли США и Министерства инфраструктуры уже подписали Совместное заявление о поддержании инфраструктурной устойчивости нашего государства.

"Сегодняшним заявлением мы переходим на стратегический уровень сотрудничества в сфере инфраструктуры. Наш пріоритет - "проекты выживания", которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, подписанный документ предусматривает создание Совместной рабочей группы (Task Force), которая будет заниматься вопросом привлечения американских государственных институций, бизнеса и экспертов в процесс восстановления инфраструктуры Украины.

Стороны также договорились провести первое заседание совместной рабочей группы в ближайшее время.

"В рамках созданной совместной рабочей группы сможем построить эффективную модель нашего сотрудничества и быстрее перейти к реализации конкретных проектов. Ожидаем активное участие американского бизнеса и экспертных организаций в этом процессе", - добавил А. Кубраков.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что соответствующие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA. Министр энергетики Герман Галущенко уже обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори проблему восстановления поврежденных или разрушенных объектов критической инфраструктуры Украины, предоставление нам необходимого оборудования и оборудования, а также помощь в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в Украине был разработан комплекс экономного потребления электроэнергии для населения, предприятий, учреждений и организаций, в частности, в период максимальной нагрузки.

"Максимальная экономия электроэнергии - это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов. С 17:00 до 23:00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит. Выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Перенесите ремонтные работы на дневное время. Обращаюсь к бизнесу: выключите вывески и лишнее освещение. Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме", - подчеркнул премьер.