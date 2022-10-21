Украина и Швейцария договорились о сотрудничестве

В присутствии президента Владимира Зеленского и Президента Швейцарии Игнацио Кассиса в Киеве 20 октября подписан Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарией по сотрудничеству в сфере цифровой трансформации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ подписали министр цифровой трансформации Михаил Федоров и гендиректор Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Патриция Датчане.

Меморандумом предусматривается расширение сотрудничества в области цифровой трансформации в целях содействия восстановлению Украины через цифровизацию.

Швейцария может предоставить грантовое финансирование на сумму до 15 млн франков для поддержки дальнейшего развития цифровизации.

Этот грант будет направлен на расширение Программы Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества (EGAP).

Стороны также обсудили возможности швейцарской стороны в поддержке диджитализации Украины и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на деоккупированных территориях.

Напомним, президент Швейцарии Игнацио Кассис прибыл в Киев с визитом с намерением получить представление о военной и гуманитарной ситуации в Украине.

Главы двух государств говорили о дальнейшем взаимодействии в ответ на террор России.