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Украина
21 октября 22, 11:13
В Киевской области ввели веерные отключения
Киев
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Вынужденное отключение электроэнергии в области начали из-за роста потребления. Жителей призывают не включать энергоемкие приборы.
В Киевской области утром в пятницу, 21 октября, начались веерные отключения электричества. Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

"В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В этой связи в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения!", - написал он в телеграм.

Он призвал жителей области "тотально экономить электроэнергию".

"Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора! Россияне нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно", - призвал Кулеба.

Накануне в Укрэнерго предупредили, что дальнейшее отключение электроэнергии возможно во всех регионах Украины и сегодня.

Как предупредили в Минэнерго, украинцам нужно сократить потребление электроэнергии на 20%, иначе свет будут отключать по графику.

 
Korrespondent
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