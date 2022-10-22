Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте и противовоздушную оборону. Об этом сообщает Офис президента.

Участниками заседания скоординировали дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

Отдельно была поднята тема организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытия стратегически важных объектов.

Кроме того, участники заседания обсудили обеспечение армии боеприпасами и их распределение по группировкам войск.

Зеленский рассказал о деталях заседания в своем обращении.

"Провел сегодня новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основные пункты повестки дня вполне очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры ", - отметил он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак пообщался с представителями посольств Франции, ФРГ, Италии, Нидерландов, Испании и призвал усилить шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины.

Напомним, Украина просит у Израиля ПВО для борьбы с иранскими дронами. Среди желаемого для Украины вооружения - системы Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor.