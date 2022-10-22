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Новости
Украина
22 октября 22, 10:34
В Луцке, Ровно и Хмельницком прогремели взрывы
дым над Луцком
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В Луцке, Ровенской области и Хмельницком прогремело несколько взрывов после объявления воздушной тревоги, начались перебои со светом

В Луцке, Ровенской области и Хмельницком несколько взрывов после объявления воздушной тревоги, поднимается дым, начались перебои со светом. Об этом сообщает Суспильне. 

Жители Луцка слышали несколько взрывов, после чего в некоторых районах начались перебои со светом.

Городской голова Игорь Полищук призвал граждан находиться в укрытиях и пообещал раскрыть детали позже. Местные паблики сообщают о столбе дыма над городом. 

В Ровенской области также наблюдаются проблемы с водоснабжением и светом. Кроме этого, взрывы слышали жители Хмельницкого — в городе также начались перебои со светом. 

Городской совет призывает жителей запастись водой, потому что в течение часа прекратится водоснабжение.

ОБНОВЛЕНО в 09:48. Полищук сообщил о ракетном ударе по объекту энергетики в Луцке — на месте работают спасатели, в городе частично пропал свет. Он призвал жителей сделать запас воды.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль также подтвердил удар по региону. 

Россия вторую неделю подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины. 

18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в Киеве, Днепре, Курахово, Кривом Роге, Бурштыне и Винницкой области. 

С 07:00 до 23:00 украинцев просят экономить электроэнергию в связи с дефицитом мощности в украинской системе энергоснабжения. Возможны временные отключения света. 

Россияне стали значительно чаще бить крылатыми ракетами по территории Украины – с 10 октября оккупанты выпустили в семь раз больше ракет, чем в первую декаду месяца.


liga.net
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