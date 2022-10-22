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Новости
Украина
22 октября 22, 12:23
Утром враг выпустил по Украине 33 крылатые ракеты
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Силы противовоздушной обороны сбили 18 ракет оккупантов, выпущенных из самолетов с территории РФ и Черного моря.

Утром 22 октября враг атаковал Украину не менее десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, оккупанты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами Калибр. Всего - 16 пусков, сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

ПВО 18 из них успешно сбила.

В зонах ответственности воздушного командования Юг, воздушного командования Центр, воздушного командования Запад Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены восемнадцать крылатых ракет врага:

13 КР Х-101/Х-555; 5 КР Калибр.

Напомним, утро 22 октября началось в Украине с массированного обстрела россиянами. Взрывы прогремели в нескольких городах. Там жители частично остались без света и воды.
Korrespondent
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